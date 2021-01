Eduardo Rubio asumirá la sub 20 de Colo Colo

El ex delantero de Colo Colo Eduardo Rubio, quien estaba a cargo de la sub 12 del club, tomará las riendas de la sub 20, en la que reemplazará al paraguayo Gualberto Jara.

El "pájarito" llegó el 2017 a Macul para trabajar en las divisiones inferiores del club, lugar en el que ha ido creciendo en consideración, algo que quedó demostrado en enero de 2020 cuando el club le pagó una capacitación a Europa.

Rubio, de 37 años, se retiró el 2014 cuando defendía a Lota Schwager, como jugador defendió a Colo Colo entre 2007 y 2008, consiguiendo un título nacional.