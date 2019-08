El árbitro Angelo Hermosilla detalló el "lenguaje ofensivo e insultante" que usó Jorge Valdivia

El árbitro Angelo Hermosilla consignó en su informe oficial los fuertes insultos que le propinó el volante Jorge Valdivia durante el duelo entre Colo Colo y O'Higgins en Rancagua, este domingo por la fecha 17 del Campeonato Nacional.

"Sr. Jorge Valdivia Toro, por emplear lenguaje ofensivos e insultantes hacia mi persona (min.89), mientras el balón se encontraba en juego, el Sr. Valdivia me insulta diciendo 'Cobra una concha de tu madre'. Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído 'Hijo de puta' y prosige de manera desafiante con insultos diciendo ' Hijo de las mil putas, vos no vas a ser FIFA nunca, eres una mierda, me cagaste", describió el juez, entre otros improperios.

En base a este informe, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidirá la sanción para el "Mago", quien, de acuerdo al artículo 63 del Código de Penalidades, arriesga una suspensión de dos a cinco fechas.

Cabe destacar que Marcelo Espina, director deportivo de los albos, manifestó su respaldo a Valdivia y aseguró que "a nuestros futbolistas siempre los vamos a defender".

Estos insultos también quedaron registrados por las cámaras del CDF, que a través de sus micrófonos logró grabar lo que dijo el volante durante el desarrollo del partido.

