El Colo Colo de Mario Salas enfrentará a la UC en torneo de verano

Las escuadras de Colo Colo, Unión Española, Universidad Católica y Everton de Viña del Mar se enfrentarán en un Torneo de verano organizado por la cadena de televisión Fox.

El campeonato llamado "Torneo Fox Sport" se realizará en el Estadio Sausalito entre el 20 de enero y 2 de febrero.

El partido más llamativo será el de Colo Colo ante Católica, esto porque el director técnico de los "albos", Mario Salas, se enfrentará a sus ex dirigidos con los que consiguió ser bicampeón del torneo nacional.

Revisa el fixture del torneo a continuación:

- Everton vs Universidad Catolica - domingo 20 enero a las 19:05 horas.

- Colo Colo vs Unión Española - miércoles 23 enero a las 19:05 horas.

- Colo Colo vs Universidad Catolica - sábado 26 enero a las 12:05 horas.

- Everton vs Unión Española - domingo 27 enero a las 19:05 horas.

- Universidad Católica vs Unión Española - martes 29 enero a las 19:05 horas.

- Everton vs Colo Colo - miércoles 30 enero, horario por confirmar.

- Final: sábado 2 de febrero

¡PANORAMA VERANIEGO!



¡Ya es oficial! No te puedes perder el #TorneoFOXSports a partir del 20 de enero hasta el 2 de febrero desde el estadio Sausalito. En vivo por FOX Sports y la App. ¡Acompáñanos! pic.twitter.com/9dRrDK5JK4 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) January 3, 2019