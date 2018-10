El descargo de Lucas Barrios contra sus detractores en el difícil momento de Colo Colo

Lucas Barrios, delantero de Colo Colo, manifestó su molestia en Instagram contra sus detractores, quienes lo han criticado acusándolo de no haber tenido continuidad en los últimos años.

En una extensa misiva, el ariete expresó que tanto él como en el plantel del Cacique "aceptamos las críticias y vamos a salir de este momento", admitiendo que el equipo debe mejorar.

No obstante, al final indicó que "no acepto y es mentira que supuestamente el año pasado no tenía continuidad y no venía jugando en mis equipos anteriores".

Para argumentar su defensa, la "Pantera" recordó que, en 2017, fue goleador junto a Luan en Gremio; disputó 45 partidos y marcó 18 tantos, además de ser máximo artillero de la Copa de Brasil y segundo en la tabla de goleadores de la Copa Libertadores.

Finalmente, la publicación está acompañada por una fotografía del delantero con la Copa Libertadores, trofeo que también conquistó.

Revisa la publicación completa a continuación: