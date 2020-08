El diálogo entre Claudio Bravo y Brayan Cortés que alegró a los hinchas de Colo Colo

Colo Colo está en la Fase 3 en el retorno de los entrenamientos y el portero Brayan Cortés, para motivar a los hinchas esta semana, compartió una postal de sus trabajos en el arco. Y para su sorpresa, tuvo una inesperada respuesta de Claudio Bravo, ídolo del club y la Roja.

"Atajando hasta las que se van fuera", escribió el bicampeón de América, en referencia a la fotografía, donde sale Cortés "volando", pero con la pelota muy por encima del pórtico.

"See you soon" (te veré pronto), agregó Bravo en su mensaje, generando likes y positivos mensajes de los hinchas, que añoran un regreso al club donde se formó.

Cortés, por su parte, respondió con risas: "Intentando...el mejor crack. Saludos".