El gran gesto de Maximiliano Falcón con un desafortunado hincha de Colo Colo

Tras el triunfo de Colo Colo sobre Alianza Lima por Copa Libertadores, Maximiliano Falcón le regaló la camiseta a un hincha que se la pidió con un cartel, pero lamentablemente se le robaron a la salida del estadio.

"Hola Peluca, hoy al final del partido me regalaste tu camiseta y otros hinchas me la quitaron y me rompieron el cartel", le escribió el preocupado hincha al uruguayo en redes sociales.

Maximiliano Falcón no quedó ajeno a la situación y tuvo un notable gesto al prometerle que en el partido ante Cobresal le regalará su casaca de manera personal.

"El domingo es tuya amigo, vos tranquilo. Vamos Colo Colo", respondió el defensor central.

Los "albos" recibirán a Cobresal el domingo 17 a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el estadio Monumental.