El particular análisis de Leo Gil sobre el momento de Colo Colo: “Lo venimos haciendo muy bien”

Luego del triunfo de Fluminense sobre Cerro Porteño que le da vida a Colo Colo en la Copa Libertadores, Leonardo Gil realizó un optimista balance sobre el Cacique y sus aspiraciones en el certamen internacional.

Los albos dependen de sí mismos para poder clasificar a los octavos de final de la Libertadores, luego de la derrota del equipo paraguayo ayer, el volante resaltó el empate conseguido en Lima: "Un gol de Arturo Vidal, que para nosotros es fundamental, hizo un gol importantísimo para seguir con la ilusión".

Además, el 'Colo' realizó un optimista análisis de lo que ha sido la campaña del equipo esta temporada.

"Somos el equipo que más patea al arco, que más balones recupera, que más juega en campo rival. Yo creo que lo venimos haciendo muy bien, pero nos falta un poco más de efectividad", comentó.

La estadística personal de Leonardo Gil

En la misma línea, Gil fue consultado sobre cómo ve su rendimiento en el equipo esta temporada, a lo que respondió que "vengo hace 3 años haciendo más de 7 goles por año, he jugado 100 partidos, he hecho más de 25 goles y más de 30 asistencias, he tenido más de 50 participaciones en cada partido, entonces digo que mi balance es muy positivo hasta ahora".

"Siempre la meta es seguir compitiendo, haciendo las cosas bien para seguir superándome, y siempre digo, hacer lo mejor para el club", complementó el jugador del popular.

¿Dónde juega Colo Colo su próximo partido?

Colo Colo recibirá a Palestino en el Estadio Monumental, el próximo domingo 19 de mayo a las 17:30 horas (21:30 GMT) por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional.

Revisa la conferencia completa acá.