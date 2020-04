El plantel de Colo Colo y Blanco y Negro acercan posturas para un acuerdo por rebaja de sueldos

Mientras la fecha de retorno al fútbol se mantiene en la incertidumbre, Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, y el plantel albo continúan con las negociaciones para acordar una rebaja salarial en el equipo.

De acuerdo a lo que informamos en Al Aire Libre en Cooperativa, desde la sociedad anónima hay buenas sensaciones luego de variadas teleconferencias que han sostenido con los representantes del plantel.

No obstante, en el seno del equipo no existe tanto optimismo dado que una de las propuestas no gustó: Blanco y Negro buscará compensar el dinero no cancelado en 2021, aunque no en su totalidad.

Eso se suma a que la idea del plantel es negociar a partir de las 27 realidades de cada uno de los integrantes del equipo.