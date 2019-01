El refuerzo colocolino Gabriel Costa dijo que está preparado para jugar en la selección peruana

Gabriel Costa, el flamante fichaje de Colo Colo, habló con confianza sobre el desarrollo de sus capacidades en la institución alba y por ello mandó un mensaje al entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca, pensando en el próximo gran desafío de la selección "blanquirroja": la Copa América 2019.

"Me voy a tener que preparar para lo que viene, porque sin el trabajo, sin nada, uno no hace nada, así que me voy a preparar de la mejor forma, así que ese es mi mensaje", dijo el uruguayo nacionalizado peruano, que ya cumplió con el requerimiento de los cinco años de estadía en suelo incaico para ser habilitado para jugar por su combinado nacional.

El autor de 26 goles en Sporting Cristal el 2018, un rendimiento que resultó determinante para la obtención de los tres títulos del cuadro "cervecero" que dirigió Mario Salas, ahora técnico de Colo Colo, también habló sobre la pretemporada que vivirá con el equipo albo en Buenos Aires, a la que se integrará tras cerrar detalles en Perú.

"Nuestros objetivos requieren de trabajo, de esfuerzo y de concentración. Así que me tengo que preparar para lo que viene y ojalá que salga todo bien", comentó.

Colo Colo está en Buenos Aires realizando un ciclo de entrenamientos y regresará a Chile el 18 de enero.

Al día siguiente del retorno a Santiago se realizará la tradicional "Noche Alba" con un partido ante Estudiantes de La Plata, donde Costa será presentado a la hinchada como una de las principales figuras para este 2019.