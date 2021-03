"El último baile": La publicación de Jaime Valdés que ilusionó a los hinchas de Colo Colo

Luego de su salida de La Serena, variadas publicaciones de Jaime Valdés apuntan a su deseo de volver a Colo Colo para jugar una última temporada con la camiseta del elenco albo.

Y aunque no han habido acercamientos, el experimentado volante volvió a manifestarse en esa dirección al subir la noche del lunes una imagen donde aparece aplaudiendo y con la salida de cancha de Colo Colo.

Y en la lectura, Valdés escribió "El último baile".

Entre las reacciones, muchos hinchas se mostraron favorables a la opción de que vuelva a Macul: "No me ilusiones", "Por favor no me des esperanza" y "Ojalá la hinchada pueda despedirte en tu casa, como lo mereces", escribieron algunos de sus seguidores.