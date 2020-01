Emerson Pereira recordó la histórica anécdota como "tapado" de la Noche Alba

El ex jugador brasileño tuvo una particular forma de presentarse como refuerzo de los "Albos".

El ex futbolista brasileño Emerson Pereira recordó una particular anécdota que tuvo como "tapado" de la Noche Alba de 1996 en su llegada a Colo Colo, instancia en la que lo disfrazaron de mozo para pasar desapercibido.

"Yo llegué a Chile con mi padre y me quedé en un hotel. Hice todos los chequeos médicos en la clínica y después me llevaron a la casa de Jorge Vergara para una cena. Ahí me pusieron una ropa de mozo para servirle todo a los periodistas y no tenía que hablar con nadie", nos contó Pereira en Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, señaló que: "Después de un tiempo fue la Noche Alba y ahí aparecí. Vergara decía que trajo un mozo de afuera, la gente me miraba y yo no hablaba nada. Quedé unos minutos con los periodistas y después salí con los jugadores".

"También me acuerdo que fuimos en un bus todo negro y cerrado. Llegamos al camarín y no dejaban que la gente mirara nada. Fue muy lindo porque nunca había vivido una cosa así, en Brasil no se hace una noche para presentar a los jugadores como acá en Chile", concluyó.

El evento del "Cacique" se realizará este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, y podrás seguirlo junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Minuto a Minuto de AlAireLibre.cl.