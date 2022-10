Emiliano Amor: Espero que siga Gustavo Quinteros, es quien más nos conoce y nos puede sacar el jugo

El defensor de Colo Colo Emiliano Amor conversó con Al Aire Libre en Cooperativa de la obtención del título en el Campeonato Nacional y pidió la continuidad de Gustavo Quinteros para reafirmar el proyecto durante el 2023.

"Estoy muy contento por el año que tuvimos. Fue de altibajos, pero aprendimos mucho. Para mí también de tristeza por una lesión que no esperaba, pero muy contento por todo lo que logramos", apuntó tras menos de 24 horas de lograr el principal objetivo de la temporada.

De todas formas, el ex Vélez Sarsfield sabe que la gran deuda del año estuvo en la Copa Libertadores, razón por la que pidió darle continuidad al proceso. "Hicimos una buena Copa en los primeros tres partidos, pero después bajamos mucho el nivel. En Perú se nos fue la clasificación, porque no concretamos las situaciones claras y no pudimos ganar el partido", indicó.

"Ojalá que siga Gustavo (Quinteros) porque es un técnico que nos exige mucho, nos conoce a todos bien y nos puede sacar el mayor jugo, por así decirlo; y los que vengan sabrán que hay un grupo unido y seguro vendrán a aportar, esperamos que sea así", agregó Amor ante las ofertas que tiene el argentino-boliviano.

Amor, además, pidió que el equipo se refuerce de buena forma. "No por un proceso muy largo vas a ganar la Copa, pero en Flamengo o Boca hay jugadores de jerarquía que quizás en otros clubes no están. Entonces son los procesos los que te acercan a ese nivel, pero para pelear la Copa hay que subir un escalón más y para eso deben llegar futbolistas de jerarquía", expresó.

Por otro lado, apuntó que "a muchos chicos se les acaba el contrato y ellos van a evaluar si el proyecto que hay para 2023 les convence o no. Hay algunos que deben esperar como Lucero y otros como Zaldivia, Opazo o Fuentes que deben arreglar. Ojalá todos se queden porque es difícil lograr un grupo así, no somos todos amigos, pero somos como una familia y yo voy feliz a entrenar".

Lo que dejó la estrella 33

El zaguero también habló de la coronación y lo extraño que fue para el plantel saber que habían sido campeones, pero sin poder celebrarlo como corresponde debido a la determinación de que la copa no se entregue en Coquimbo.

"La verdad fue raro, no sentimos el clima que se siente cuando se es campeón, pero sí al llegar al Monumental con toda la gente que nos estaba esperando, ahí recién nos dimos cuenta que éramos campeones. Algo faltó", indicó.

Respecto a su rendimiento durante el año, apuntó que "solamente tengo palabras de agradecimiento al club por confiar en mí y creer en que podía dar lo mejor de mí. La confianza que me dieron y esa imagen importante adentro del grupo me hace sentir muy cómodo. Sabía que debía responder de la mejor forma, lo dije de un principio, yo a Colo Colo vine a jugar partidos importantes y se ha cumplido el objetivo. Colo Colo me dio mucho y espero devolverle aunque sea un cuarto de lo que me ha dado".

Consultado por los jugadores determinantes del torneo, indicó que "me voy a quedar con cinco jugadores. El equipo sintió mucho cuando Lucero y Gabriel Suazo no estuvieron, ellos fueron los mejores del año y los otros que completan el podio son (Brayan) Cortés, (Maximiliano) Falcón y Vicente Pizarro que es un chico que trabaja mucho y una muy buena persona".

Finalmente, habló de la fiesta que se vivirá ante O'Higgins en el Estadio Monumental el próximo fin de semana. "La verdad es que tengo mucha expectativa de saber cómo será. Todavía nos falta algo que es disfrutar con la gente y recibir la copa", cerró.