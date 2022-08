Emiliano Amor: Fue un golpe bastante duro lo de la Copa Chile

El zaguero de Colo Colo Emiliano Amor reconoció que para el plantel fue un golpe duro la eliminación de la Copa Chile a manos de Ñublense, aunque afirmó que el principal objetivo del año es ganar el título en el Campeonato Nacional.

"Teníamos un objetivo principal que mantenemos, estamos nueve puntos arriba y no hay que relajarnos, hay que seguir compitiendo y trabajando, más otros dos objetivos como eran el de Copa Chile, que no pudimos, y luego competir bien en Copa Libertadores, donde empezamos de más a menos y no terminamos haciendo nuestro juego", explicó en conferencia de prensa.

"El objetivo principal, que es el campeonato, nos lo propusimos cuando el año pasado no pudimos. Es un golpe bastante duro lo de la Copa Chile, pero en toda caída hay que levantarse, es momento de mostrar la personalidad de todos nosotros", agregó el trasandino.

"Siempre hay cosas por mejorar, no creo que no estén tomando la mano, nos ganamos un respeto que sentimos en la cancha. Obviamente tenemos que seguir mejorando en lo ofensivo y defensivo, y vamos a seguir trabajando hasta que sea el fin del campeonato", siguió Amor.

En ese sentido, reiteró que "el objetivo principal siempre fue el Campeonato Nacional, pero como dije nos duele lo de la Copa Chile, era un objetivo que nos trazamos a principio de año. No se pudo, pero intentamos hacerlo de la mejor manera. Ñublense jugó bien, hizo lo suyo. No hay que quitarles méritos, pero en cada caída hay que levantarse".

En relación a su regreso tras una lesión, dijo que "en el tema grupal, en cada caída hay que levantarse y en lo personal pienso igual. La lesión sí fue dura, un golpe anímico también, pero con ayuda de mis compañeros, familia, cuerpo técnico y dirigentes, fue todo más fácil".

"Se dieron plazos de más de tres meses, se dijo hasta cuatro meses en algún momento, y lo bueno es que siempre dije que cuando estuviera bien iba a volver. En dos meses y días estaba jugando amistosos y compitiendo en una copa tan importante como la Copa Chile. Me tracé objetivos, los fui cumpliendo y estoy feliz con eso", expuso.

Para finalizar, dedicó palabras a la invitación que recibió Colo Colo para jugar un triangular internacional ante River Plate y Real Betis: "Es algo muy reciente por lo que sé, no está claro todavía y son equipos importantes, pero nuestro foco y objetivo es el Campeonato Nacional, si hay amistosos de esa envergadura estará muy bueno, pero no hay que sacar el foco del Campeonato Nacional".