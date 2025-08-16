Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Emiliano Amor lanzó dura autocrítica tras goleada sufrida ante U Católica

Emiliano Amor, reconoció su vergüenza tras la derrota 4-1 ante U Católica en el Estadio Monumental y pidió disculpas a la hinchada.

Foto: Photosport Emiliano Amor lanzó dura autocrítica tras goleada sufrida ante U Católica
Sebastián Díaz Iturrieta
Colo Colo vivió una de sus peores jornadas en lo que va del año al caer goleado frente a U Católica en el Monumental. Tras el pitazo final, el primero en dar la cara fue Emiliano Amor, quien no escondió su malestar y lanzó una fuerte autocrítica, reflejando la tristeza que reinaba en el camarín albo.

😡 ¿Qué dijo Emiliano Amor tras la derrota de Colo Colo?

En zona mixta, el zaguero fue tajante: "Hay que ser autocrítico y pedirle disculpas a la gente. Tengo mucha vergüenza por el resultado", declaró a los medios. Amor lamentó los tempraneros goles recibidos en cada tiempo, que cambiaron por completo el plan de juego.

⚽ ¿Fue clave el sistema táctico con línea de tres?

El argentino descartó que el esquema haya sido determinante: "Son planteamientos, no cambia nada. Los que actuamos dentro de la cancha somos nosotros", señaló. Con esto, asumió la responsabilidad de los jugadores y no del planteamiento táctico del ahora ex DT Jorge Almirón.

💔 ¿Cómo quedó el ambiente en el vestuario albo?

Amor reveló que el camarín estaba golpeado: "El vestuario está dolido, una derrota así no nos la podemos perdonar entre nosotros. Dejamos muchas cosas de lado y lo que hicimos hoy fue ir a buscarlo, pero el resultado no nos lo podemos perdonar", cerró.

Imagen foto_00000001
Amor no pudo evitar la goleada de la UC. Photosport

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino
📅 Fecha: Viernes 22 de agosto
🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)
🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
