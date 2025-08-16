Emiliano Amor lanzó dura autocrítica tras goleada sufrida ante U Católica

Colo Colo vivió una de sus peores jornadas en lo que va del año al caer goleado frente a U Católica en el Monumental. Tras el pitazo final, el primero en dar la cara fue Emiliano Amor, quien no escondió su malestar y lanzó una fuerte autocrítica, reflejando la tristeza que reinaba en el camarín albo.

😡 ¿Qué dijo Emiliano Amor tras la derrota de Colo Colo?

En zona mixta, el zaguero fue tajante: "Hay que ser autocrítico y pedirle disculpas a la gente. Tengo mucha vergüenza por el resultado", declaró a los medios. Amor lamentó los tempraneros goles recibidos en cada tiempo, que cambiaron por completo el plan de juego.

⚽ ¿Fue clave el sistema táctico con línea de tres?

El argentino descartó que el esquema haya sido determinante: "Son planteamientos, no cambia nada. Los que actuamos dentro de la cancha somos nosotros", señaló. Con esto, asumió la responsabilidad de los jugadores y no del planteamiento táctico del ahora ex DT Jorge Almirón.

💔 ¿Cómo quedó el ambiente en el vestuario albo?

Amor reveló que el camarín estaba golpeado: "El vestuario está dolido, una derrota así no nos la podemos perdonar entre nosotros. Dejamos muchas cosas de lado y lo que hicimos hoy fue ir a buscarlo, pero el resultado no nos lo podemos perdonar", cerró.

Amor no pudo evitar la goleada de la UC. Photosport

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.