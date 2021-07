Emiliano Amor: Me he sentido bien dentro del equipo, jugando de menos a más

El defensa de Colo Colo Emiliano Amor habló este viernes sobre su adaptación en el elenco albo, luego de haber sido titular en la victoria sobre Deportes La Serena por Copa Chile.

En rueda de prensa, el zaguero argentino comenzó diciendo que "me he sentido muy bien dentro del equipo. He venido de menos a más. Nos venimos preparando hace varias semanas y tuvimos un muy buen arranque. Hay que seguir así".

"Jugando con Maxi (Falcón) me he sentido muy bien. Tuvimos varias charlas para saber lo que era lo más cómodo para los dos. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, hay cuatro centrales de muy buen nivel", agregó.

Respecto al ambiente que ha encontrado en el "Cacique", el ex Vélez señaló que: "Cuando mis compañeros me decían lo que era Colo Colo y ahora vivirlo, es mucho mejor. Me gustaría quedarme varios años acá".

"Colo Colo es uno de los más grandes de América y cuando juegue debe dar siempre lo máximo. El equipo tiene buena presión y jugadores muy rápidos. Sabemos que tenemos mucha profundidad y hay que seguir siendo sólidos atrás", añadió.

Finalmente, Amor expresó su agradecimiento con los hinchas. "La verdad es que es maravilloso el apoyo, solo hay palabras de agradecimiento. Es una hinchada increíble y es una de las causas por las que me gustaría quedarme acá".