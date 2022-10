Emiliano Amor: Quinteros hasta hoy nos sigue exigiendo, no deja relajarnos

El zaguero de Colo Colo Emiliano Amor reiteró su interés de que el técnico Gustavo Quinteros se mantenga en el club para el 2023, con un proyecto deportivo que permita competir de mejor forma que en la actual temporada.

En esa línea, dijo que "Gustavo es un gran técnico, nos exigió y enseñó mucho y hasta hoy siendo campeones nos sigue exigiendo, el entrenamiento de hoy fue fuerte, intenso, nunca te deja relajarte ni un segundo siendo campeones, no deja relajarnos ni nada. Ojalá el proyecto 2023 sea con él, es quien más nos conoce y si no es así, le deseo lo mejor donde quiera ir".

"Sobre el proyecto 2023 se sabe que Daniel Morón está hablando con Gustavo y el cuerpo técnico, ellos se encargarán de traer refuerzos o no, eso no nos compete a nosotros. Tenemos que seguir dando el cien por ciento como todos los días, después mejorar como grupo igual de unidos que estamos y los que llegan integrarlos e la mejor manera como me integraron a mí.

"Colo Colo exige todos los días, aún siendo campeón estamos pensando tres días después en el próximo año. Siempre dije que todos los partidos de Colo Colo hay que jugarlos al máximo y siempre te hace jugarlos seriamente", sostuvo.

En lo referido a la apuesta que tuvo que pagar, por la cual se afeitó, sostuvo que le dicen "cara de bebé o cara de guaga. A Falcón le dijeron que se parece al escudo de Colo Colo, y yo le recomiendo que se ponga una colita, capaz que le queda mejor así".

Amor también destacó también que hay juveniles que tienen aptitudes para salir del club y que "a ninguno podemos decirle que no porque estaríamos cortando la carrera, pero sabemos que tenemos que mantener al plantel campeón y las enseñanzas y aprendizaje son verdad".

"Es importante que se mantenga el plantel, es importante que se arme un buen proyecto y sabemos que los procesos, o buenos procesos a largo plazo, te acercan a la jerarquía de otros equipos con una billetera más amplia, yo confío en esos procesos, seguramente llegará algún refuerzo y ojalá se adapte de la mejor forma", indicó.

"Todavía no nos hemos puesto objetivos para lo que viene, pero Colo Colo en todos los partidos te exige ganar, aunque sea el amistoso más chico o el torneo más grande te exige ganar", finalizó.