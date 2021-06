Emiliano Amor: Un día hice la de Gonzalo Jara a Edinson Cavani, fue un error

El defensor de Colo Colo Emiliano Amor afirmó que durante su carrera ha aprendido de los errores y además sostuvo que no presta atención a quienes se burlan de su apellido.

De acuerdo a lo que explicó a Las Ultimas Noticias, para llegar al primer equipo de Vélez Sarsfield "aprendí a golpes" con "mucha prueba y error en medio".

"Rápidamente me di cuenta que debía trabajar mucho si quería ser jugador profesional y en eso el que me ayudó mucho fue el entrenador Miguel Angel Russo, quien me tuvo fe para jugar en el equipo", señaló al matutino.

En relación a los yerros, dijo que se refería a "algunos que uno comete en la cancha y que después se analiza que no debieron pasar. Un día, por ejemplo, hice la de Gonzalo Jara a Edinson Cavani, ¿me entiende? Eso fue un error. Nunca debí haberle hecho eso a un rival que es compañero de profesión".

En lo referido a presuntas burlas por su apellido, dijo que "si me tiran alguna, yo la devuelvo de inmediato. De chico me ha pasado eso, así que estoy acostumbrado".

También explicó que fichó en Colo Colo "porque pese a que la temporada pasada se salvó del descenso, sigue siendo uno de los clubes más importantes de Sudamérica y lo he corroborado desde que llegué, conociendo más su historia y su gente".