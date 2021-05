Emiliano Amor: Vamos a pelear cada campeonato que se nos cruce por delante

Colo Colo presentó este martes de manera oficial al defensor argentino Emiliano Amor, quien avisó que espera aportar al equipo con su experiencia y que además pelearán "cada campeonato" que enfrente con el "Cacique".

El zaguero señaló la importancia de "estar en el club más grande de Chile. Es un paso muy importante en mi carrera que voy a aprovechar al máximo. Espero cumplir los objetivos del equipo y a nivel personal, y dejar a Colo Colo en lo más alto ,vamos a pelear cada campeonato que se nos cruce por delante".

"Desde el primer momento que llegué a Chile me estoy preparando, en formas no habituales. Ya estuve conociendo al grupo, que es lo más importante, al cuerpo técnico, y el técnico va a decidir el fin de semana si estoy para jugar o no. Se va a respetar cualquier tipo de decisión", agregó Amor.

El ex Vélez Sarsfield también afirmó que está dispuesto a luchar por un puesto, porque "la competencia es lo mejor que le puede pasar al club. Cuando hay competencia sana y con buenos jugadores, a todos nos subirá el nivel, titulares o suplentes. Cuando tienes mucha competencia como acá, sube el nivel de todos y mi objetivo es estar lo mejor posible lo más rápido posible y luego estar a disposición del cuerpo técnico. De mi parte, voy a entregar todo en cada partido como hago siempre".

"Fue difícil la cuarentena, pasan muchas cosas por la cabeza, ver a tus compañeros jugando un clásico o después a los que no pudieron jugar, ver a juveniles, para mí fue emocionante, es importante que todos tengan participación en el equipo", continuó.

Luego, dijo que se comunicó con algunos jugadores chilenos para profundizar sobre qué es Colo Colo.

"Sabía lo que es Colo Colo en América, un club muy importante, el más grande de Chile, así que hablé con mi compañero Pablo Galdames que había jugado en la liga local y a un compañero que tuve jugando en Estados Unidos, Diego Rubio, me hablaron con palabras muy importantes y afectivas al club, agradezco a ellos, y a Felipe Gutiérrez a quien le pregunté cosas de Santiago, me pudieron ayudar y orientar un poco, pero se conoce la historia y lo que es Colo Colo en toda América", dijo.

También reveló que "la negociación fue difícil, porque Vélez estaba en hartas competencias. No era titular, pero vine a Colo Colo para estar lo antes posible, Le hablé al club que quiero jugar partidos importantes y en Colo Colo se abrió la opción de jugar esos partidos importantes".

"Lo elegí porque es el más grande de Chile, no me quedaba ninguna duda; apenas tuve la posibilidad, me dijeron de la posiblidad quise venir", completó.