Emiliano Amor y la lucha por el título: Nosotros fuimos el equipo más regular de toda la temporada

El defensor de Colo Colo Emiliano Amor se refirió a la lucha por el título y recalcó que Colo Colo fue el equipo más regular de la temporada tras ser consultado sobre quién merece quedarse con la corona en el Campeonato Nacional 2021.

"El campeón es el que más puntos hace, pero creo que nosotros fuimos el equipo más regular. Muchos equipos vinieron a plantear su juego en el Monumental o de locales, y no lo pudieron hacer... A lo largo del torneo fuimos los más regulares. Campeón hay uno solo y el que saque más puntos lo va a ser. Es algo lógico, pero, insisto, nosotros fuimos el equipo más regular de toda la temporada", deslizó.

Asimismo, a espera de los resultados PCR del plantel para saber quién puede jugar ante Unión Española, el zaguero argentino habló de su continuidad en el club. "Está todo muy bien encaminado. Ellos me dijeron que les gustaría que continúe, yo también les aclaré que estaba muy cómodo acá; que veía un proyecto serio y con mucho futuro, y que, si llega a salir todo bien, el año que viene va a ser mejor que este. No tengo dudas. Entonces, decidí de mi parte que iba a dar lo mejor posible o las mayores garantías posibles para que el club se quede tranquilo", indicó.

Respecto a su buen nivel en Colo Colo, aseguró que "no jugar en Vélez y estar en los partidos importantes en el banco fue uno de los temas por los que quise venir a Colo Colo. Hablé con Gustavo (Quinteros), con Daniel (Morón) y estaban muy interesados en que llegara. Me dijeron que iba a tener la posibilidad de jugar esos partidos y yo solamente necesitaba una posibilidad o una chance para demostrar lo que podía hacer dentro de una cancha. Entonces, para jugar esos partidos importantes vine a Colo Colo, y creo que no me equivoqué y que todo el esfuerzo que hice valió la pena".

Finalmente, se refirió a las fuerzas juveniles de los albos: "Me sorprendió la cantera de Colo Colo, chicos de 18 años entrenando de muy buena manera, muy profesionales. A nivel del Torneo Nacional hay jugadores con mucha técnica, pero en Colo Colo hay jugadores con esa misma técnica, que además le suman la mentalidad y el físico, que son súper importantes"

"Vicente Pizarro me parece que es un jugador que con tan poca edad se maneja muy bien. Es muy técnico, muy bien posicionado para la corta carrera que tiene y también me parece muy profesional. A esa edad hay muy pocos chicos que sean tan profesionales. Y no digo solo en el club, sino que en el mundo. Cuando tienes 18, 19 años y estás en el más grande de Chile, a veces se te pueden ir los pajaritos por el aire, y él y muchos chicos tienen los pies sobre la tierra y saben muy bien dónde están", cerró.