Emiliano Vecchio: Llamé a Colo Colo, pero me cerraron la puerta

El mediocampista argentino Emiliano Vecchio aseguró que tuvo la intención de retornar a Colo Colo tras su paso por Macul entre 2013 y 2015, no obstante, desde el Estadio Monumental le cerraron la puerta.

"Yo llamé a una persona de Colo Colo, le dije 'quiero volver' y no me importa el dinero. Yo sabía que (Jorge) Valdivia se iba y creía que era un buen momento para regresar. Pero me dijeron que no, que no estaba en el proyecto. Me cerraron la puerta", dijo el ahora jugador de Bolívar de La Paz en diálogo con el portal Mundo Cracks.

Vecchio tuvo también palabras para el acontecer albo, marcado por el quiebre del plantel con la dirigencia de Blanco y Negro, y aseguró que "es terrible lo que pasó con lo de los sueldos".

"Opino que lo principal es que se puedan poner de acuerdo, creo que hay que llegar a un punto medio. Esto debe ser puertas para adentro, no era necesario sacar a la luz todo", añadió.