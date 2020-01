Emilio Hernández: Nicolás Blandi tiene todo para triunfar en el fútbol chileno

El ex jugador compartió con el nuevo delantero de Colo Colo en Argentinos Juniors.

El ex jugador chileno Emilio Hernández elogió al nuevo refuerzo de Colo Colo, Nicolás Blandi, con quien compartió durante su paso por Argentinos Juniors, en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre el flamante delantero de los "albos", el "Choro" dijo que "lo conozco en la parte humana y uno como futbolista siempre le va a desear lo mejor. Tiene todo para triunfar en el fútbol chileno, lo conozco hace diez años".

"Es un gran jugador y ojalá se le dé todo. En Colo Colo se sabe que no es fácil, no cualquiera juega ahí. Es una camiseta que pesa harto, cuando las cosas no andan bien la gente igual es pesada y exigente. Ojalá pueda triunfar acá, yo sé que tiene todo para hacerlo", agregó.

En la misma línea, el retirado futbolista afirmó que el ex San Lorenzo "es un jugador de área, que se apoya muy bien. Lo conozco hace diez años, era un 'pollo' cuando llegó donde nosotros. Pero es un gran jugador que puede aportar mucho al fútbol chileno. Es un goleador, donde ha jugado ha hecho goles así que será un gran aporte".

"Nicolás sabe con la pelota, no es un jugado 'tronco', se apoya. No sé si ahora va a picar tanto como lo hacía diez años atrás, en donde era de picar mucho a los espacios. Yo sigo mucho el fútbol argentino, lo he visto y como te digo se apoya muy bien, va bien por arriba, es valiente, osea es un jugador bien completo", apuntó.

Al ser consultado por si Blandi está en condiciones de reemplazar a Esteban Paredes en el rol de goleador, Hernández señaló que "no sé, porque Esteban va a quedar en la retina del fútbol chileno en general. Es un jugador que le ha entregado mucho al club, es un ídolo".

"Pero sí Nicolás puede tapar un poco lo que ha hecho Esteban, porque es un jugador que no sé si es igual o mejor que Esteban en lo técnico, pero es muy habilidoso y le puede entregar mucho a la institución", aseveró.