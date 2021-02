En Argentina destacaron a Pablo Solari como el "héroe" que salvó a Colo Colo del descenso

La gesta de Colo Colo el pasado miércoles ante Universidad de Concepción sigue dando que hablar, y no solo en Chile. Algunos medios argentinos le han dedicado tiempo al argentino Pablo Solari, destacándolo como el "héroe" que salvó a los albos de irse a la Primera B del fútbol nacional.

El sitio Olé, realizó una entrevista al joven atacante, quien anotó el solitario gol ante el "Campanil" que permitió al "Cacique" mantenerse en Primera División.

"La vida de Pablo Solari dio un giro repentino por haber marcado uno de los goles más importantes de la historia de Colo Colo: el único tanto del triunfo 1-0 ante Universidad de Concepción por la final para evitar el descenso. Es que con su conquista, contribuyó a salvar 95 años de historia de un club que nunca perdió la categoría", señala el citado medio.

Respecto a su hazaña, el extremo de 19 años mencionó que: "Marcar un gol tan importante fue muy emocionante. La verdad es que no tengo palabras para describirlo, estoy muy contento por mí y más que nada por el equipo que se lo merecía".

"La previa del partido fue motivadora. Estábamos muy metidos y nunca se nos pasó por la cabeza lo que podía pasar. De hecho, les veía la cara a mis compañeros y sabía que íbamos a ganar porque estábamos confiados y, por suerte, esa confianza la pudimos trasladar a la cancha", agregó.

Por otro lado, Solari se refirió a la felicitación que recibió de parte de Arturo Vidal en redes sociales, comentando que: "Vi la publicación. No me mandó un mensaje por privado, pero con la historia y que me haya etiquetado ya me alcanzó y me puso muy contento".

"Sólo pienso en Colo Colo y en triunfar acá. Después se verá y se analizará todo, hablaré con mi representante y se tomará la mejor decisión para mi carrera, pero por ahora estoy muy feliz aquí", concluyó.