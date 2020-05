En Perú aseguran que Sporting Cristal quiere de vuelta a Gabriel Costa

El uruguayo-peruano Gabriel Costa dejó una gran huella en su paso por Sporting Cristal, coronándose campeón el año 2018 bajo la dirección técnica de Mario Salas. En Colo Colo, sin embargo, su paso no ha sido del todo bueno, por lo que en Perú especulan con un posible regreso.

"Si bien aún no existe una oferta formal, en el Rímac estudiarán esta posibilidad de acuerdo con el presupuesto de la institución y solicitarán la última palabra al técnico Roberto Mosquera", indicó el medio El Líbero.

La publicación añade que Costa "no se siente cómodo con el Cacique. Constantes lesiones y suplencias son temas que aún no lo logra resolver y por esta razón no ve con buenos ojos su continuidad en el club chileno.

Desde su llegada a Colo Colo, Costa ha marcado ocho goles en 30 partidos jugados.