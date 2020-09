Espina: La ANFP nos comunicó que el partido se suspendía por indicación de la autoridad sanitaria

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, entregó la versión de Colo Colo en relación a la suspensión del encuentro de este sábado frente a Deportes Antofagasta a causa de un caso de coronavirus en la delegación que viajó a Brasil, y afirmó que desde la ANFP les comunicaron que la decisión la había tomado la autoridad sanitaria.

"Recibimos a las 10:38 de la mañana un correo de la ANFP donde dice que el partido se suspendía, porque la autoridad sanitaria así lo indicaba, porque una persona de la delegación había dado positivo tras el viaje a Brasil. Recibimos un correo de la ANFP diciendo que el partido se suspendía", declaró en una conferencia de prensa remota.

Según explicó Espina, "la planificación del partido la tenemos hace tres semanas, no la armamos en los últimos días. Tenemos planificado avión, traslado, hoteles reservados, cancelados, y eso se realizó si mal no recuerdo tres semanas atrás".

"Lo que pasó en las últimas horas son situaciones que no podemos manejar, tenemos que entender que estamos viviendo una pandemia y fuimos a un país que es uno de los principales contagiados y se tomaron todas las medidas correspondientes, pero uno no sabe cómo se puede contagiar y tampoco hay que pensar que lo de nosotros no nos va a suceder, porque le ha sucedido a cualquiera y lamentablemente es así", postuló.

También defendió que el equipo regresara un día después del partido con Atlético Paranaense, indicando que esa determinación "está relacionada al descanso de los futbolistas. Se hizo esta programación hace tres semanas, una cosa tiene relación a que regresamos de Brasil y tardamos, se hizo el PCR al día siguiente, en lo que nos pudimos perjudicar es no haber entrenado el viernes. Es lo único, pero eso no tiene relación a la suspensión del partido, que está relacionada a un resultado positivo de una persona de la delegación y por una decisión sanitaria"