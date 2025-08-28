Está entre los candidatos a la banca de Colo Colo y alucina con Francisco Marchant y Cepeda

Colo Colo extendió el plazo a este último fin de semana de agosto para decidir quién será su nuevo entrenador desde este segundo semestre de la temporada, con una amplia lista de candidatos que tenía como prioridad a Gustavo Quinteros y ahora apunta al argentino Fernando Ortiz, además de otros nombres con recorrido en el fútbol.

Otra de las alternativas que ya tuvo reuniones con la dirigencia de Blanco y Negro es el brasileño Zé Ricardo, quien quedó en el selecto grupo de los 5 candidatos con más ventaja para asumir en Colo Colo, compartiendo con el propio Ortiz, Quinteros, Gerardo Martino y Francisco Chiqui Arce.

De acuerdo a lo que se supo temprano este jueves, el ex DT de Flamengo, Vasco, Inter de Porto Alegre y Botafogo, entre otros, dejó muy conformes a los directivos de Blanco y Negro por la presentación que hizo acerca del plantel albo, donde el mismo también expresó sus sensaciones acerca de esto.

◾️ Zé Ricardo se entusiasma por poder dirigir a dos cracks en Colo Colo

Luego de haberse reunido virtualmente con la dirigencia de Colo Colo, Zé Ricardo expuso sus sensaciones y resaltó la figura de dos jóvenes valores de Colo Colo; Francisco Marchant y Lucas Cepeda.

"Vi que Colo Colo tiene varios futbolistas argentinos, lo estuve estudiando en los últimos días y me agradó lo de los jugadores jóvenes. Me gustó mucho Francisco Marchant, principalmente. Lucas Cepeda es un jugador importante", mencionó a As Chile el entrenador brasileño de 54 años.

Por otro lado, habló de la importancia que sería poder dirigir a referentes como Arturo Vidal y Mauricio Isla. "Sería un gran desafío dirigir a Arturo. Jugó en Flamengo. También pasó por aquí Isla, lateral derecho, que le fue un poco mejor. Son dos jugadores con mucha personalidad y mucha experiencia. Nos ayudarían bastante en caso de llegar a Colo Colo", apuntó.

⚽ Las sensaciones de Zé Ricardo por poder ser DT de Colo Colo

Sobre la posibilidad latente de estar cerca de la banca de Colo Colo, el experimentado DT brasileño manifestó que: "Estoy contento, porque no es fácil. En Chile no hay una tradición de entrenadores brasileños (...) Estoy contento porque sé que es una elección difícil para un club tan grande, tan tradicional y tan grandioso como Colo Colo".

👀 ¿Cuáles son los otros técnicos que están cerca de Colo Colo?

Además de Zé Ricardo, los otros entrenadores que están en la lista final de candidatos son el argentino Fernando Ortiz, Gerardo Tata Martino, Francisco Arce y Gustavo Quinteros, aunque el argentino nacionalizado boliviano ya estaría completamente descartado.

