Esteban Paredes asoma como titular para el debut de Colo Colo ante Palestino

El capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, asoma como titular para el debut de su equipo en el Campeonato Nacional frente a Palestino de este martes en el Estadio Monumental, según lo que informamos Al Aire Libre.

Paredes no juega desde el 12 de octubre de 2019 un partido oficial, cuando ingresó ante Everton en Copa Chile, y tendrá una dura lucha por quedarse con la estelaridad para este año, tomando en cuenta la competencia que sostiene con el argentino Nicolás Blandi, quien está lesionado, y Javier Parraguez, goleador del torneo que recién ganó el "Cacique".

Además, se espera el estreno de César Fuentes, quien fue imposibilitado por el reglamento para ver acción en Copa Chile, pero que ante los "árabes" está disponible para Mario Salas.

Uno que no estará desde la partida será Julio Barroso, debido a que salió con algunos problemas del último compromiso ante Universidad de Chile, por lo que no ha entrenado con regularidad. Su lugar será utilizado por Felipe Campos en la zaga del equipo.

Con este panorama la formación titular de los "albos" será con: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Campos, Juan Manuel Insaurralde, Ronald De La Fuente; Fuentes, Carlos Carmona, Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Paredes y Gabriel Costa.

El encuentro del "Cacique" ante los "tetracolores" se jugará este martes desde las 20:30 horas (23:30 GMT) y podrás seguirlo con la transmisión de Al Aire Libre en Cooperatiav y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.