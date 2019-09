Esteban Paredes, autocrítico tras la derrota: No jugamos a nada, somos los responsables

Esteban Paredes, capitán de Colo Colo, manifestó su descontento por la derrota sufrida ante Universidad de Concepción en Collao y con autocrítica admitió las falencias del equipo, señalando que son "responsables" por no resolver los partidos en la cancha.

"Es lamentable. En el primer tiempo no jugamos a nada, no tuvimos la capacidad necesaria para llegar al arco contrario. No tuvimos capacidad de rematar una vez. De nuevo estamos perdiendo en las marcas, no estamos concentrados desde el primer minuto, es netamente culpa de nosotros", declaró el delantero en la zona mixta.

Asimismo, defendió el trabajo realizado por el técnico Mario Salas, criticado con cánticos de los hinchas al final del partido.

"Mario nos da las armas necesarias, pero en el primer tiempo no podemos jugar así. Logramos la igualdad, pero nuevamente perdimos las marcas y por errores nuestros nos hicieron el segundo y el tercero", comentó.

"Es lamentable (los cánticos), llevo muchos años en el club y siempre cuando pasa esto piden la salida del técnico, que es lo más fácil. Pero repito, la responsabilidad es de nosotros. Somos los que jugamos, los que tenemos que resolver dentro de la cancha", precisó.

Además, al ser consultado por la ausencia de Jorge Valdivia, señaló que "nos falta bastante, pero somos un equipo y tenemos que depender de todos, no de uno o dos jugadores".

Finalmente, remarcó que "tenemos que ser más responsables y no lo estamos haciendo, más allá de que se entrene bien en la semana. Nosotros recibimos bien el mensaje (de Salas), pero no lo hacemos en la cancha".

El próximo partido de Colo Colo será el 29 de septiembre, después del receso por Fiestas Patrias, ante Audax Italiano en La Florida.