Esteban Paredes: Me sentí raro, pero el recibimiento que tuve fue muy emocionante

Esteban Paredes fue homenajeado este sábado en el Estadio Monumental en el encuentro que midió a Colo Colo y Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, y el otrora goleador se mostró bastante agradecido por el recibimiento que tuvo.

En declaraciones al propio club albo, el veterano atacante mencionó que: "La verdad fue muy lindo el recibimiento que me hicieron. Mis ex compañeros, trabajadores y funcionarios del club y el cuerpo técnico, me voy muy emocionado".

"Me sentía raro hoy día la verdad, jugué muchos años en este club y el recibimiento fue hermoso", remarcó.

Sobre cómo vivió la semana de cara a este partido, Paredes mencionó que: "La semana fue rara, no sabía qué iba a pasar, pero todo lo viví con mucha emoción y le debo mucho a este club".