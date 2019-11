Esteban Paredes: Nosotros estamos en paro, no sé dónde van a sacar jugadores

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, se mostró tajante ante la posibilidad de que la ANFP programe la fecha por petición del Consejo de Presidentes.

"Nosotros estamos en paro, no sé de dónde van a sacar jugadores", dijo el goleador en las puertas del Estadio Monumental.

"El otro día dije: lo que pasó en el partido de La Calera contra Iquique sobrepasó todos los límites, no nos podemos hacer los locos. Me parece raro que en la ANFP hayan programado", añadió Paredes.

"No es que no nos escuchen, van a seguir las conversaciones y de aquí a la otra semana va a analizar. Que se reinicie o se acabe de una vez por todas. Creo que hoy en día el ambiente no está para jugar", agregó antes de leer las declaraciones del ministro de Defensa, Alberto Espina, quien aseguró que los carabineros están sobrepasados.

"No hay seguridad en el país", expresó.

"Siempre hay que ayudar a los más débiles. En reuniones pasadas no queríamos que se acabara el torneo porque queríamos seguir jugando y así no perjudicar a futbolistas que no tienen la misma situación económica, pero no a cualquier costo", completó.