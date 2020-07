Esteban Paredes: Que no haya duda de que nos jugaremos enteros por Colo Colo

El delantero Esteban Paredes adelantó que, más allá de las complicaciones económicas que generaron el quiebre con la directiva, el plantel de Colo Colo tiene la idea de jugarse por entero al momento de retomar el Campeonato Nacional.

"Más allá de que los dirigentes y los jugadores se hayan distanciado un poco, eso no quiere decir que no nos vayamos a seguir jugando enteros por Colo Colo. Que no les quepa duda: Vamos a volver y vamos a querer ganar, clasificar a la segunda ronda de la Libertadores, vamos a tratar de pillar a Católica. Eso lo tenemos claro como plantel. Tenemos claro lo que somos, la camiseta que estamos defendiendo", comentó Paredes en entrevista con La Tercera.

Paredes explicó que no hay rencores con la dirigencia de ByN, y que entiende su posición.

"Son dos escenarios diferentes. Lo dije anteriormente, la dirigencia estaba en su derecho con lo del descuento. Y nosotros teníamos otra posición. No se llegó a buen puerto, pero ya pasó hace mucho y hoy que tenemos que hacer es tratar de cuidarnos y entrenar bien. Igual debe haber un cambio desde las dos partes para que nos llevemos bien", comentó antes de explicar que no ha tenido contacto con Aníbal Mosa hace ya dos meses.

En su faceta más política, Paredes mostró su idea de cambios constitucionales.

"Sería bonito. Sería bueno para tener un cambio que, creo, lo necesitamos. La gente lo necesita. Para que haya un Chile más justo, que es lo que todos queremos", comentó antes de abogar por un pronto retorno al fútbol.

"Ya de a poco vamos a tener que ir abriendo algunas cosas. El país tiene que empezar a reinventarse. Hay mucha gente que está cesante hoy en día, mucha gente que necesita trabajar para sus familias. No solo vuelven los jugadores. Hay mucha gente que trabaja en los estadios. Sería bueno para todos", dijo Paredes, quien espera que en agosto se retome el Campeonato Nacional.