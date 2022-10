Esteban Pavez: Guede es el DT más importante de mi carrera, me enseñó cómo jugar

El volante de Colo Colo Esteban Pavez aseguró que Pablo Guede es el mejor técnico de su carrera y además recordó su difícil comienzo en el fútbol profesional y la complejidad de ganarse un puesto en el "Cacique".

En diálogo con el programa "Sabor a Gol" de TNT Sports, Pavez señaló: "Guede es el DT más importante de mi carrera. Me ordenó y me enseñó cómo jugar. Un día, en un entrenamiento, me amarró, para que no corriera para todas partes, yo corría en el círculo central como péndulo y él tiraba la cuerda",

Junto con esto, añadió que "el momento clave en mi carrera fue cuando ganamos el Superclásico a la U por 3-2, yo hice el primer gol (2013)".

Sobre sus primeros pasos en el profesionalismo, sostuvo: "Comencé en las inferiores de Cobreloa, compartíamos pensión con Charles (Aránguiz), Edu Vargas, Junior, entre otros. Marcelino Espina me llamaba constantemente para que me fuera a Colo-Colo. En Cobreloa yo solo estaba entrenando, no jugaba. Así que de un día para otro, agarré mis cosas y me devolví a Santiago para firmar por Colo-Colo, sin que ellos supieran. Luego, pasaron seis meses en que no pude jugar, porque Cobreloa no me quería soltar".

"Mi papá estaba muy enojado conmigo, estuvimos peleados un tiempo. Él, hincha de Cobreloa, no entendía cómo yo había preferido pasar del primer equipo minero a las juveniles de Colo Colo. Siempre me replantee si fue la decisión correcta, porque luego de llegar al "Cacique" tampoco me consolidé ni jugué enseguida; y veía como si lo hacían Edu Vargas, Aránguiz y Junior en Cobreloa (...) Colo-Colo no me quería, el 2011 me fui a Arica y luego a Temuco", cerró.