Esteban Pavez: No entiendo para nada que Gabriel Suazo se pueda ir gratis

Luego de levantar la copa de campeón en el Estadio Monumental, el volante de Colo Colo Esteban Pavez hizo una especial crítica respecto a la situación del capitán del equipo Gabriel Suazo y su posible partida desde Macul hacia el exterior para la próxima temporada.

En medio de los festejos en el recinto colocolino, el experimentado mediocampista dijo que era difícil de entender que Suazo pudiese salir gratis desde el "Cacique" hacia un nuevo destino.

"No es posible que hayan jugadores claves que no estén renovados para el próximo año, mínimo eso se hace un año antes. Es un llamado de atención a la parte dirigencial, no puede volver a ocurrir", declaró "Oreja".

"No sé si habrá pasado en algún lugar del mundo lo que ocurre con Gabi Suazo. El mejor jugador del fútbol chileno se puede ir libre, son cosas que uno no entiende para nada y ojalá se haga un mea culpa", remarcó.

Por otro lado, Pavez se refirió al hecho de haber recibido el título de campeón ante sus hinchas. "Fue un momento bonito, yo me siento muy querido acá y como jugador es importante. Yo pertenezco a Colo Colo, soy la persona más feliz del mundo en el club y emociona que coreen tu nombre".