Esteban Pavez: No somos favoritos por dos triunfos, somos un equipo en construcción

Esteban Pavez, volante de Colo Colo, se refirió al buen momento que está pasando el equipo tras dos victorias consecutivas en el arranque del torneo, pero afirmó que esa pequeña racha no los convierte en el equipo favorito del Campeonato Nacional.

"Nos tomamos tranquilos este inicio de torneo. No somos los mejores o los favoritos por haber ganado dos partidos. Por historia Colo Colo debe ser favorito, pero somos un equipo en construcción", explicó el mediocampista.

"Creo que nosotros somos un equipo en construcción, estamos pavimentando algo lindo que será este año. Tener fuera a Esteban (Paredes) y al 'Mago' (Jorge Valdivia) es difícil, porque son los cracks que tenemos y cuando entren a la cancha, será aún mejor el rendimiento de todos", explicó Pavez.

Además, el jugador habló sobre la jineta de capitán que tuvo la oportunidad de llevar ante Unión Española y Universidad de Concepción.

"Me tomo con orgullo el ser capitán. Me lo he ganado, pero sé que es pasajero, porque el gran capitán (Paredes) está lesionado", aseguró.

Finalmente, agradeció los elogios de Pablo Mouche, quien indicó que Pavez tiene nivel de selección.

Yo hablé con él y le di las gracias. A veces uno no se espera que un jugador con la trayectoria que tiene, que ha jugado en Boca Juniors y Palmeiras, hable así de uno. Se valora mucho", cerró.

Colo Colo visitará este domingo a Curicó Unido en el Estadio La Granja, por la tercera fecha.

La posible formación será con Brayan Cortés; Oscar Opazo, Julio Barroso, Juan Insaurralde, Ronald De La Fuente; Williams Alarcón, Esteban Pavez, Gabriel Suazo; Gabriel Costa, Andrés Vilches y Pablo Mouche.

Todos los detalles los podrás seguir junto a AlAireLibre.cl y Al Aire Libre en Cooperativa.