Esteban Pavez: Tenemos que mejorar y dar un salto de calidad en este semestre

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, afirmó que el cuadro "popular" aprovechará la intertemporada para alistar los desafíos venideros, entre los que está el "partido más importante del año" ante Deportivo Pereira por Copa Libertadores y el tramo final del Campeonato Nacional.

"Estamos trabajando de buena forma en las cosas que tenemos que mejorar. Los resultados no se nos han dado y sabemos que hay hartas cosas para mejorar, esta intertemporada nos servirá bien para llegar al encuentro más importante del año", declaró en conversación con los medios.

Para el volante, "este año ha sido difícil en todo aspecto por temas de lesiones, muy irregular; hemos llegado a algunos partidos al peak de rendimiento, pero no hemos ganado. Eso es doloroso, frustrante y me deja con muchas sensaciones. Sabemos que tenemos que mejorar y dar un salto de calidad en este semestre".

Insistió en que "tenemos que dar un salto de calidad y llegar de la mejor forma con Pereira, también a la segunda parte del año, si ganamos algunos partidos nos metemos arriba. Estamos con mucha energía positiva y hablando de los errores que hemos cometido".

"No sé si es una ventaja -la intertemporada-, pero es importante trabajar en los errores, y seguir en los aspectos que lo hicimos bien, como la presión. No nos hicieron bastantes goles, hubo más errores individuales que fue lo que nos costó esta temporada, más que errores grupales fueron errores individuales. Creo que nos va a hacer bien porque veníamos jugando seguido", subrayó.

Dedicó palabras a Oscar Opazo, quien tiene abrochada su vuelta al Monumental, apuntando que "me puse contento cuando se fue a Argentina porque era su sueño jugar en el extranjero, a veces las cosas no salen como uno quiere y acá en Colo Colo siempre será bienvenido, como cualquier jugador que llegue ahora. No sé si está listo, pero el que llegue será bienvenido en Colo Colo".

"Sería importante si llega el Torta, conoce el trabajo del profe y lo que es Colo Colo, también sería importante para los que están en su puesto, que son de casa y han hecho partidos muy buenos, pero les falta regularidad para mantenerse firmes en el puesto", declaró.

También apuntó que "a principio de año llegaron refuerzos y jugaron muy poco, que se empiecen a sumar de nuevo es como tener refuerzos para la segunda parte del año" y en particular habló de Darío Lezcano.

"Me puse contento cuando iba a llegar a Colo Colo, lo conocí en México, es un goleador y lo demostró en las primeras fechas que jugando 20 minutos por partido había marcado tres goles; creo que lo necesitamos, que esté al cien, lleva un mes entrenando de buena forma. Estando bien físicamente, será un jugador importante", expresó.