Esteban Pavez y el fichaje de Zaldivia en la U: Es cosa de él, no me va ni me viene

Esteban Pavez, volante de Colo Colo, habló ante los medios tras los chequeos médicos de cara al inicio de la pretemporada y fue consultado sobre el fichaje de Matías Zaldivia en Universidad de Chile, señalando que no es tema para él.

"Es cosa de él, él toma la decisión. No me va ni me viene porque, obviamente, los jugadores cumplen su paso y su ciclo. A mí me ha tocado ir y volver varias veces y esa fue su decisión", lanzó sin matices Pavez.

En la misma línea, agregó: "No estoy para hablar de jugadores de otros equipos. Mejor pregúntenme por Ramiro González o Matías Moya, quienes fueron los que llegaron".

Respecto al tema de refuerzos, Pavez valoró los nuevos fichajes, pero aseguró que falta un par más.

"Esperemos que de aquí a la pretemporada estén todos los que el profe (Gustavo Quinteros) quiere para empezar desde cero con toda la gente que se va a incorporar. El profe tiene sus exigencias, esperemos estén todos el 2 de enero y complementarnos bien para el año", explicó.

Además, lamentó las salidas de Gabriel Suazo y Oscar Opazo: "Los laterales hoy en el fútbol son los jugadores más determinantes, rompen las líneas cuando los equipos están metidos atrás. Por ahí baja el equipo, pero tengo seguridad que los dirigentes van a encontrar buenos refuerzos".

Finalmente, habló sobre la chance de ser el capitán tras la partida de Suazo: "Me he tomado con orgullo las veces que me ha tocado ser capitán, estoy maduro y esperaremos la decisión del profe, pero siempre voy a ser la misma persona con o sin jineta".