"Estoy feliz": Oscar Opazo arribó a Chile para sellar su regreso a Colo Colo

El lateral Oscar Opazo arribó este miércoles a Chile para sellar su regreso a Colo Colo, luego de seis meses con poca participación en Racing de Avellaneda de Argentina.

En su llegada al Aeropuerto de Santiago, Opazo fue muy escueto, pero dejó en claro que: "(Estoy) Feliz, estoy en Chile, cómo no voy a estarlo... No puedo hablar, ustedes saben como es el protocolo".

“Estoy feliz” Óscar Opazo llega a Chile para cerrar su incorporación a Colo Colo. Mañana se realizará los exámenes médicos. @alairelibrecl @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/n1OZL0U9Ii — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) June 15, 2023

Además, aseguró que no ha tenido contacto reciente con la dirigencia de la "Academia": "No he hablado con nadie de allá".

Se espera que en las próximas horas el "Torta" firme por dos años y medio con el "Cacique", tomando inmediatamente una camiseta de titular en el equipo de Gustavo Quinteros.