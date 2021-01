Ex DT de Falcón en Rentistas: Nunca se da por vencido y logra mejorar a sus compañeros

Alejandro Cappuccio, ex técnico del hoy zaguero de Colo Colo Maximiliano Falcón, comentó el buen nivel que ha mostrado el defensor uruguayo con la camiseta alba y aseguró que no le sorprende lo realizado por el zaguero.

"Sinceramente, no me sorprende el nivel de Falcón en Chile. Es un animal competitivo, no tiene temores. Posee un mecanismo mental notable, nunca se da por vencido y logra mejorar a sus compañeros, provoca un efecto dominó", explicó Cappuccio a El Mercurio.

"Es rápido, agresivo, domina la técnica de salida, siempre tiene una jugada más que el resto, estamos hablando de un zaguero de nivel, de elite internacional", añadió.

"No tiene la estatura que buscan los europeos en el puesto, pero sí todo lo otro: regate, gran juego aéreo, agresividad controlada, resistencia, velocidad", complementó.

Leonel Herrera, ídolo albo y símbolo de la defensa en la historia alba también alabó al defensor charrúa: "Por fin le apuntaron con un refuerzo. Este uruguayo se parece a los centrales de antes, agresivo como el 'Chita' Cruz, capaz de trancar con la cabeza y con la pelota también sabe. El gol que saca en la línea ante Antofagasta lo retrata", dijo.