Ex jefe de las divisiones inferiores de Colo Colo: Iván Morales ahora es un deportista de alto rendimiento

Carlos Pedemonte, ex jefe de las divisiones inferiores de Colo Colo, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el gran momento que atraviesan varios de los canteranos del cuadro albo, en especial Iván Morales.

"Hay ciertos jugadores que tienen un proceso de formación más lento. Morales es un chico que ha vivido una serie de elementos, pero yo veo mucho valor en que le inculcaron en esta etapa algo muy importante y es que él ahora es un atleta, un deportista de alto rendimiento", apuntó el actual gerente deportivo de Universidad de Concepción.

"El dice que ahora se cuida del peso y que está con otra visión de la vida. Hay muchas decisiones que están en la cabeza, pero son muchas de voluntad, de aceptar un cambio en tu vida y gracias al apoyo que ha tenido del cuerpo técnico, Iván ha dado este salto de calidad mental para enfrentar esta posición, porque lo otro lo tuvo siempre", añadió.

Respecto a su paso por el club, donde estuvo dos años y medio y del que salió a mediadios de 2017, apuntó que "me tocó estar en un momento de la historia de Colo Colo a cargo de las divisiones menores, en que estos chicos estaban en la categoría sub 13, 14 y 15, y desde el punto de vista valórico ellos también eran muy buenos jóvenes".

"Siento que en mi paso enfaticé mucho ese concepto y eso pudo haber servido, lamentablemente no pude terminar el periodo que eran cinco años, que es lo que me hubiese gustado", agregó.

Pedemonte, asimismo contó que "hubo un presidente que me decía, profesor cuándo tenemos jugadores para el primer equipo o para hacer mañana negocios y yo le decía que me prestara la vitrina del primer equipo".

"Prestar la vitrina no se conjuga en el fútbol de formación, la vitrina tiene que ser parte de la acción formativa", sentenció.