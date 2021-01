Ex pareja de Leonardo Valencia reveló nuevas amenazas del entorno del volante

El volante de Colo Colo Leonardo Valencia deberá presentarse el próximo 27 de mayo a una audiencia de formalización por violencia intrafamiliar por las denuncias de su ex pareja Valeria Pérez, quien reveló nuevas amenazas del entorno de jugador.

"Sufrí una amenaza el día del cumpleaños de mi hijo. Fue en noviembre, el mejor amigo del Leo estaba en la calle haciendo escándalo y golpeando el auto en el que yo me dirigía", confesó en entrevista con 24 horas.

Pérez agregó que "quería que mi papá se bajara y pelearan. Me gritaba que me iban a matar y cosas así. Yo no salí de la casa de mi amiga hasta que ellos se fueron".

"No me sentí protegida por Colo Colo, solo del grupo de feministas que tienen. Mi familia tampoco tiene protección", cerró.