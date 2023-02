Fabián Castillo: Estamos en buen camino, y eso hace más fácil la adaptación para todos

El delantero colombiano de Colo Colo, Fabián Castillo, tuvo palabras para el momento que vive el cuadro albo en estas primeras fechas y aseguró que el equipo está en buen camino, lo que permite una mejor adaptación tanto para quienes estaban como para quienes se han sumado al plantel.

"Vamos semana a semana trabajando muchísimo en la ofensiva para seguir puliendo los detalles. Estamos en buen camino, y eso hace más fácil la adaptación para todos", dijo Castillo en conferencia de prensa.

"Me he sentido muy bien, mis compañeros me han hecho sentir muy cómodo. He venido trabajando bien y acatando las órdenes del entrenador. Espero seguir ganando terreno en cada entrenamiento y adaptándome al equipo", añadió el puntero colombiano.

Respecto a lo que viene el fin de semana ante Everton, Castillo expresó será un rival complejo.

"Tuve la oportunidad de ver a Everton y es un equipo complicado, jodido en la parte ofensiva, y debemos tener cuidado. Nosotros debemos ser intensos, siempre tratando de ir delante, somos el club más grande y debemos demostrarlo", expresó Castillo, quien se refirió al eventual retorno del mediocampista neocelandés Marco Rojas.

"El 'Kiwi' como le decimos todos acá, es un estupendo jugador que viene poniéndose en su mejor forma física. Estamos felices de que esté regresando y pueda beneficiar al equipo", comentó.

Colo Colo chocará ante Everton se jugará este domingo 19 desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.