Falcón aclaró sus molestias físicas: Me doblé el pie, no podía correr y preferí salir

Maximiliano Falcón, defensor central de Colo Colo, se refirió a las molestias físicas que le aquejaron en el segundo tiempo del partido ante Coquimbo Unido, y que eventualmente provocaron su salida del terreno de juego en el minuto 62, reemplazado por Alan Saldivia.

Una vez finalizado el encuentro, el "Peluca" habló sobre su posible lesión: "Me doblé el pie en el primer tiempo , no fue el tobillo, fue como la parte de adelante y en el segundo tiempo cuando Holgado me toca de atrás, me hace falta y le pego al piso. Ahí me terminó de mover mucho el pie".

"No podía correr y cuando intentaba hacer velocidad máxima como que no me dejaba. Por eso preferí salir, ya que vienen más partidos y creo que me voy a recuperar bastante rápido. Tengo que esperar no más al miércoles para ver qué sale", confirmó el uruguayo.

Respecto del partido que los albos deberán enfrentar a Universidad Católica por Copa Chile, el charrúa adelantó que "hay que tratar de ganar la ida y después la vuelta en el Monumental, y hacer las cosas bien".

Finalmente, y sobre los futuros partidos y la ventaja de Cobresal en la tabla de posiciones, Falcón recalcó que "tenemos un partido menos. Además, ellos nos tienen que ir a enfrentar al Monumental. El fútbol es fútbol, lo que pasó hoy es una clara muestra. Si no haces goles, después te complican jugando bien o mal".