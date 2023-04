Falcón le pidió su opinión a sus seguidores para hacer transmisiones en Twitch

El destacado defensa de Colo Colo Maximiliano Falcón le preguntó su opinión a sus seguidores para comenzar a realizar transmisiones en vivo en la plataforma social Twitch.

"Gente, por ahí muchos no conocen esa faceta mía. Hace tiempo me gustaría empezar a hacer directos en Twitch y esta vez me animo a decirles que lo voy a hacer, no solo por jugar, sino por charlar con ustedes y encontrarnos de otra manera, que no sea solo dentro de la cancha, ¿les gustaría?", expresó "Peluca".

Junto a esto, Falcón agregó una encuesta para conocer el parecer de quienes siguen sus redes sociales, añadiendo el link de su canal de Twitch y el mensaje: "Nos vemos pronto".