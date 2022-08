Falcón maneja la opción de emigrar al fútbol europeo ante el inminente cierre del mercado

El representante del uruguayo Maximiliano Falcón, Gerardo Arias, reconoció que el jugador de Colo Colo estudia la alternativa de salir al fútbol europeo, ante el inminente cierre del libro de pases de este jueves.

"Hace muchos años que trabajo con clubes de España. Tengo jugadores en Getafe, Granada y Valencia. Me pidieron el nombre de un buen zaguero y yo di el nombre de Falcón", afirmó el agente en conversación con La Tercera.

"Getafe es una de las opciones que tiene Maximiliano Falcón, en este momento estamos trabajando para ver qué pasará", sostuvo.

Para Arias, "la idea es que salga ahora, no en el próximo mercado. Solo quedan horas para el cierre del libro de pases, pero en mi carrera me he acostumbrado a meter futbolistas en el último momento", sentenció.

El charrúa tiene contrato hasta diciembre del 2023 con el "Cacique" y además, cuenta con "una cláusula de salida de 3 millones de dólares", que no quieren usar, según el empresario.

"Si existe una opción cierta nos sentaremos con Colo Colo Colo para salir de buena manera. Somos gente honesta y no queremos afectar a un equipo que nos abrió estaba posibilidad tan linda", argumentó.