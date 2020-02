Fallo por incidentes en el Colo Colo-UC quedó en acuerdo y el Tribunal lo entregará esta semana

El Tribunal de Disciplina de la ANFP llegó a un acuerdo respecto al fallo sobre los incidentes del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental, el que deberá dar a conocer en los próximos días.

La entidad redactará el fallo tomado respecto a la situación que impidió que se termine el encuentro y que dejó como saldo a Nicolás Blandi herido por un fuego artificial que cayó al terreno de juego.

El Secretario del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Alejandro Musa, apuntó tras la sesión de este martes que "la causa quedó en acuerdo. El falló se redactará en los próximos días".

En el caso que el organismo determine aplicar una sanción al "Cacique", el cuadro albo tendrá cinco días hábiles para apelar, por lo que el duelo frente a Universidad de Concepción se jugará con público.

"Cualquier sanción, si la hubiera, hay cinco días hábiles para apelarla, si eso no pasa no está ejecutoriada, por lo que no se puede cumplir", explicó Musa.