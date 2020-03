Felipe Campos: El coronavirus llegó justo en un momento en el que estábamos tomando confianza

El defensor de Colo Colo Felipe Campos aseguró que el coronavirus llegó a cortar un alza que comenzarba a mostrar el equipo antes de la paralización obligatoria del fútbol por la cuarentena, además, contó como sobrelleva la cuarentena.

"El coronavirus nos llegó justo en un mal momento, es triste porque estábamos agarrando la confianza que nos faltaba. Justo se estaba dando y ganar te da una confiana enorme. Lo que más se extraña es la compañía de los compañeros", apuntó en una entrevista remota concedida al sitio oficial del club.

En cuanto al encierro, Campos señaló que "lo he llevado bien, he inventado muchas cosas, soy un MasterChef, me gusta harto la cocina. Yo creo que igual lo hago para hacer algo, cocino queque o pizza. He llevado la cuarentena súper bien y creo que no ha sido tan extremo como lo han comentado".

"Cuando salimos de Colo Colo, con (Nicolás) Maturana que vive cerca mío, salimos a correr a una canchita y me sentía muy bien, porque estábamos en una cancha. Pero ahora dijimos que es muy riesgoso salir y decidimos no ir más", apuntó el defensor.

Ante ellos, contó que "posterior a eso tuvimos que comprar una bicicleta y Maturana se compró una trotadora. Obviamente este entrenamiento no es lo mismo, porque nuestro hábitat es la cancha. Por ahí me conseguí una escalera, unos platillos, unas cosas pocas para hacer algo en la casa. Los primeros días me costó por los niños, quieren salir contigo al patio y se te hace un poco más difícil".

Finalmente le mandó un mensaje a los hinchas. "Lo primordial es que la gente se cuide, se quede en casa, la salud es lo más importante en este caso. Ojalá se queden en casa, si es que se puede obviamente, y tener paciencia y empatía con el que está al lado. Ya va a pasar", sentenció.