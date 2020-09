Felipe Campos: Sí, hubo un quiebre cuando volvimos a entrenar

El zaguero de Colo Colo Felipe Campos comentó el momento por el que atraviesa el elenco albo y aseguró que si bien están entrenando duro, las cosas no están saliendo en la cancha, defendiendo así la labor del técnico Gualberto Jara al mando del equipo.

"Si tuviera una respuesta, la pondría en la cancha al momento de jugar. No nos están saliendo las cosas hace rato, y no tengo una excusa, y es por nosotros, estamos pasando por un mal momento. Nos falta fiato, nos falta tener un buen resultado", dijo Campos en conferencia de prensa.

"Si perdemos, el hincha querrá pedir la cabeza de alguien. Ahora está Gualberto al mando, pero acá hay responsabilidad de nosotros los jugadores, somos nosotros los que entramos en la cancha. Pasa por un tema nuestro, no culparía al entrenador", añadió.

Campos reconoció además que hubo un quiebre entre los jugadores, aunque descartó que alguien entre a perder a la cancha.

"Se acumulan muchas cosas. Se habló de que no estábamos alineados, pero yo en lo personal estando adentro dijo que eso es falso. Sí, hubo un quiebre cuando volvimos a entrenar, y más que no saludarnos, sí no se notaba el compañerismo en cuanto al compartir como lo hacíamos en semanas anteriores, pero no creo que haya afectado, porque no creo que nadie que entra a una cancha quiera perder, es ilógico. En la cancha no nos salen cosas y ojalá tengamos una revancha el sábado, el martes", argumentó.

De cara al partido de mañana ante Deportes Antofagasta, a las 11:00 horas en el Estadio "Calvo y Bascuñán", Campos dijo que quienes entren deben sentir el peso de que están en Colo Colo.

"Obviamente habrá algunas bajas, pero estás en Colo Colo y siempre habrá uno que pueda suplir a otro, ya sea en su puesto o en un puesto que pueda cubrir. Se hace difícil cuando hay tanto lesionado, pero estamos en Colo Colo y hay que estar preparado", expresó Campos, quien contó que hoy el equipo no entrenó debido a que se sometió al examen PCR que por protocolo debía realizar luego de llegar desde el extranjero.

"Anoche nos acostamos con la mentalidad de entrenar, pero nos llegó un mensaje para hacernos un PCR porque jugamos mañana, así es que solo fuimos a hacernos el examen", contó.