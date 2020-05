Felipe Flores: Volvería a Colo Colo para ser titular y campeón

El delantero de Deportes Antofagasta, Felipe Flores, reiteró su intención de volver a jugar en Colo Colo, el club de sus amores, en conversación con el Live de Instagram de Al Aire Libre en Cooperativa.

El otrora atacante "albo" dijo al respecto que "si uno llega a Colo Colo no es por lo que hizo antes, sino que porque de verdad está para luchar un puesto, ser titular y ser campeón. No voy a ir a Colo Colo a sentarme a la banca. Si está la oportunidad, quiero ser titular y ser campeón con Colo Colo".

"Yo siempre voy a querer volver a Colo Colo, pero si no me encantaría terminar mi carrera en Antofagasta. Me han tratado muy bien acá, estoy contento. Si está la oportunidad de volver a Colo Colo, bienvenido sea", afirmó.

A su vez, "FF17" recordó el ambiente que se vivía en los clásicos durante su época en el "Cacique", asegurando que "la semana previa a los clásicos se vive de manera diferente. A lo mejor antes era más picante, porque había más mensajes por la prensa. Hoy día ya no es tanto, pero antes era más prendida la semana previa. Era lindo ese momento, a la gente le gustaba, iba con más ansias a los clásicos".

Flores también rememoró cuando Johnny Herrera lo insultó tras la derrota de Universidad de Chile ante sus archirrivales el año 2014, en donde el portero lo trató de "Chipamogli".

"Es la calentura que tenía él desués del partido. Uno sale caliente después de perder un clásico. Pero me lo tomé con mucha risa. De hecho cuando salí del camarín me dicen que él había dicho eso y me puse a reír, no respondí nada. Lo único que dije es que el partido ya había terminado, que iría a celebrar con mi familia y que él se fuera a su casa a pasar las penas", contó.

Al ser consultado por qué cree que la U no ha podido ganar en el Estadio Monumental en los últimos años, el ariete aseguró que "yo lo tomo como que es un tema psicológico, porque el peor Colo Colo ha enfrentado a la mejor Universidad de Chile, con grandes jugadores y que ganaban a donde fueran. Pero algo pasa en el Monumental, no es futbolístico y por eso lo tomo como que es algo psicológico".

Su paso por la sub 20 de la "Generación Dorada"

Por otro lado, Flores también se refirió a la selección que disputó el Sudamericano de Paraguay 2007, de la cual fue parte aunque luego no fue considerado posteriormente por el DT José Sulantay para el Mundial de Canadá, en donde jugaron varios de los integrantes de la llamada "Generación Dorada".

"Tuve mala suerte en el Sudamericano. Tengo buena relación con Sulantay, pero no me lo he vuelto a encontrar para preguntarle por qué no me llevó al Mundial. Porque me llevó al Sudamericano, clasificamos a Canadá y después en la nómina me dejó afuera. Eso me dolió porque yo quería ir", aseveró.

"FF17" también habló de cuando Arturo Vidal le quitó el penal en dicho torneo ante Brasil, afirmando que "el que pateaba los penales era Vidal, yo no aparecía. Había entrado recién y justo cobran penal. Yo quería patearlo porque si hacía ese gol podía ganarme la confianza y ser titular".

"Agarré la pelota, me puse nervioso y escuchaba que desde afuera Sulantay gritaba '¡Vidal, Vidal!'. Me hice el enojado cuando me quitó la pelota, pero lo único que quería era que me quitara, estaba todo cagado", indicó.