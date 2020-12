Fernando Astengo: Hay jugadores que nunca debieron vestir la camiseta de Colo Colo

El ex futbolista Fernando Astengo se mostró dolido por la delicada situación que atraviesa Colo Colo en el Campeonato Nacional, donde sigue colista, y aseguró que es momento de reaccionar para evitar las dificultades sobre el final del torneo, además de indicar que algunos futbolistas nunca debieron defender al "Cacique".

"Me da pena y rabia porque hay varios jugadores que nunca debieron vestir la camiseta de Colo Colo. No están a la altura", señaló el también ex DT del cuadro "popular".

"Colo Colo hoy está en la UTI y, si no cambia ahora, va a sufrir mucho en los últimos partidos del torneo", afirmó.

Colo Colo es colista del Campeonato Nacional, a cuatro puntos de distancia de su antecesor, Coquimbo Unido.