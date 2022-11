Fernando de Paul: Mi paso por la U fue estresante, pero eso se valora muchísimo, son aprendizajes

El arquero chileno-argentino Fernando de Paul se refirió a su llegada a Colo Colo, habló de sus objetivos y recordó su pasado en Universidad de Chile, el que calificó como etresante por los malos momentos que pasó en el club debido a los resultados negativos.

"Me recibieron de muy buena manera y así es mucho más fácil el día a día. Estoy muy contento y con mucha ilusión para lo que viene... Apenas finalizó el torneo las conversaciones con Colo Colo se incrementaron, se encaminó todo muy rápido. No lo dudé un segundo por lo que genera el club. Además, me gustan este tipo de desafíos", indicó a DirecTV Sports.

"Veo muy bien al equipo, sigue compitiendo de la misma manera en estos amistosos. Es muy intenso, agresivo y competitivo, eso demuestra porque fueron campeones. Yo creo que será un buen año el que viene para todos en el club", agregó.

Respecto a las metas para esta temporada, aseguró que "el objetivo es avanzar de fase, pero no puedes descuidar el torneo nacional, la Copa Chile y la Supercopa. En este equipo hay que ir por todo. La idea es por lo menos pasar de fase y espero que así sea".

De Paul también se dio tiempo para referirse a su paso por el cuadro azul, apuntando que "mi paso por la U fue estresante y no lo pasamos bien por los resultados, pero eso se valora muchísimo, son aprendizajes. Jamás hablaré mal de los lugares que te dieron la posibilidad de trabajar".

"Hay mucha gente que me tiene mucho cariño en la U. No guardo rencor con nadie, valoró mucho lo que viví en el club. Nunca tuve conversaciones para seguir, no se acercaron, pero me fui tranquilo, ya que di lo mejor", agregó el portero.

La competencia con Cortés

Finalmente habló de la lucha que tendrá para ser el arquero titular. "La competencia será dura con Brayan Cortés, yo quería un desafío así, querer ganarme mi lugar de esta manera. Esto le va servir al equipo y a mí en lo personal para seguir creciendo y demostrando", indicó.

Finalmente, manifestó que "me gustaría jugar la Supercopa ante Magallanes, pero hay que demostrar, convencer y competir mucho en el día a día. Los arqueros somos muy leales en la competencia, será muy buena con Brayan y todos los porteros".