Fernando Meza: Antes que volver a San Lorenzo prefiero Colo Colo

El ex zaguero del "Cacique" repasó su trabajo junto a Pablo Guede.

El zaguero argentino Fernando Meza aseguró que tiene en mente un eventual regreso a Colo Colo, por sobre un fichaje en San Lorenzo, club de sus amores, y además repasó su trabajo junto a Pablo Guede, a quien llenó de elogios.

Al ser consultado si es que entre sus anhelos está un futuro retorno al cuadro argentino, replicó que "obvio que tengo ganas de volver a San Lorenzo, soy hincha. Sería muy lindo, me encantaría en un futuro. Pero antes, sinceramente, prefiero Colo Colo".

En relación al entrenador trasandino, Meza destacó que Guede "en Palestino me cambió la forma de ver el fútbol. El me hizo ver de una manera diferente. Me dio una cantidad de herramientas para desenvolverme".

"Me hubiese encantado que Guede me agarrara a los 22 años. Si me agarraba él, estaría jugando en Europa. Tienes que tener condiciones para jugar de esa forma: te potencia o te hunde. El juego de Guede es vistoso, es lindo. Para el jugador también", complementó al periodista argentino Leandro Alves en un Instagram Live.

Fernando Meza, que también jugó en nuestro país en San Marcos de Arica y los tetracolores, ganó dos veces la Supercopa de Chile con los "albos", además de un título de Primera División.